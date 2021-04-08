Из бюджета Башкирии будут выделять субсидии на ремонт придорожных кафе

11 апреля завершится публичное обсуждение проекта правительства республики о выделении субсидий на реконструкцию и модернизацию объектов придорожного сервиса. Проект постановления опубликован на портале для обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти. В пояснении говорится, что документ был разработан из-за несоответствия большинства действующих объектов придорожного сервиса современным требованиям.

Правительство предлагает выделять юрлицам и индивидуальным предпринимателям от 2 до 5 млн руб. субсидий из бюджета республики на ремонт фасадов объектов придорожного сервиса, капитальный ремонт строения и его модернизацию, приобретение технологического оборудования, благоустройство территории, асфальтирование площадки, обустройство переходно-скоростных полос. Общая сумма планируемых затрат не должна быть меньше 6,7 млн руб. Субсидируемая часть не должна превышать 30%.

Субсидия должна быть потрачена таким образом, чтобы, в итоге, увеличилась площадь капитальных строений и количество оказываемых услуг, созданы или сохранены не менее десяти рабочих мест, территория вокруг кафе заасфальтирована и благоустроена декоративными насаждениями, беседками и скамейками. Кафе должны быть оборудованы не менее, чем двумя общедоступными отапливаемыми туалетами. Кроме того, все объекты придорожного сервиса, получившие субсидии, должны быть доступны для людей с инвалидностью.

Распределять субсидии будет министерство торговли и услуг Башкирии. Претендентам необходимо будет защитить свои проекты на конкурсе перед специальной комиссией, сформированной из числа сотрудников министерства.

Дарья Кучеренко