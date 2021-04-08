Шебекинский маслозавод уменьшил выручку и чистую прибыль

Белгородский производитель молочной продукции ОАО «Шебекинский маслозавод» по итогам 2020 года уменьшило финпоказатели по сравнению с 2019-м, следует из документов компании. Выручка общества составила 411 млн руб. против 511 млн руб. годом ранее, чистая прибыль — 48 тыс. руб. против 238 тыс. руб. в 2019-м. Сократилась и себестоимость продаж — с 466 до 370 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Шебекинский маслозавод» зарегистрировано в 1993 году. Основной вид деятельности — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. 32,14% акций принадлежит Сергею Мироненко, 22,72% — Вадиму Чайке, владельцы остальных акций не расрываются. Гендиректор — Ольга Компанец.

Мария Старикова