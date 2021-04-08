Нижегородские производители масла и сахара получат из бюджета 37,4 млн рублей

Нижегородская область получит из федерального бюджета 37,4 млн руб. на возмещение части затрат на производство и поставки в розничные торговые сети рафинированного бутилированного подсолнечного масла и белого сахара. Как говорится в распоряжении правительства РФ, федеральные средства смогут получить компании, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары.

Всего на компенсации из резервного фонда 24 регионам направят 9 млрд руб. Это должно позволить зафиксировать стоимость килограмма сахара на уровне не выше 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей. Цена литра масла должна быть зафиксирована уровне 95 и 110 руб. Ожидается, что по таким ценам будет реализовано не менее 600 тыс. л масла и не менее 600 тыс. т сахара. Компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчета 10 руб. на литр масла и 5 руб. на килограмм сахара.

Федеральные средства распределяются на основании заявок, поступивших от регионов. Самые крупные трансферты получат Воронежская область (1,67 млрд руб.), Ростовская область (1.12 млрд руб.) и Краснодарский край (1,04 млрд руб.). Меньше всех достанется Карачаево-Черкесии (8,6 млн руб.) и Рязанской (9 млн руб.) и Брянской областям (13,9 млн руб.).

Андрей Репин