«Сибагро» нарастила земельный фонд до 200 тысяч гектаров

Агрохолдинг «Сибагро» купил растениеводческое хозяйство ООО «Вперед» в Кемеровской области, получив в состав зернохранилище вместимостью 30 тыс. т и 13,5 тыс. га сельхозземель.

Общий земельный фонд компании теперь составляет около 200 тыс. га, сообщили в «Сибагро».

«Главной задачей нового актива станет обеспечение собственным зерном свинокомплекса компании, который находится в Кемеровской области», — приводит пресс-служба слова главного агронома компании Сергея Мамонова. Все земли хозяйства планируется засеять яровыми пшеницей и ячменем. Запланированы ремонт и реконструкция складских помещений и имеющийся техники, а также покупка нового оборудования. На эти цели планируется выделить 300 тыс. руб.

ООО «Вперед», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2013 года. До продажи компания принадлежала депутату Совета народных депутатов Новокузнецкого муниципального района («Единая Россия») Рафигу Камбарову. Выручка ООО «Вперед» в 2019 году составила 272,2 млн руб., чистая прибыль 18,9 млн руб.

Дарья Решетникова