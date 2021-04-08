Долг теплоснабжающих организаций Удмуртии за газ превышает 1 млрд рублей В отношении должников с 1 мая будут приняты ограничительные меры

Общая просроченная задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Удмуртской Республики перед ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» на апрель 2021 года составила 1,06 млрд руб.

В настоящее время зафиксированы нарушения графика платежей у отдельных ТСО. Значительная часть задолженности у «Губахинской энергетической компании» (эксплуатирующей Сарапульскую ТЭЦ) — 289 млн руб., «Районной теплоснабжающей компании» — 167 млн руб. и «Республиканской тепловой компании» — 40,0 млн руб. В целях укрепления платежной дисциплины с 1 мая 2021 года поставщик газа приступит к процедурам ограничения и отключения подачи газа злостным нарушителям.

Вместе с тем благодаря совместной работе «Газпром межрегионгаз Ижевск», Правительства Удмуртской Республики и представителей муниципалитетов, удалось не допустить серьёзного прироста задолженности большинства потребителей в отопительный период.