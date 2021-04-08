Программа по борьбе с лейкозом коров отменена в Кузбассе

Правительство Кузбасса отменило меры поддержки в двух отраслях АПК региона. С этого года не будет возмещаться животноводам часть затрат на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота при проведении мероприятий по борьбе с лейкозом и выплачиваться субсидии на ускоренное развитие товарного рыболовства.

Как сказано в сообщении минсельхоза Кузбасса, по региональной программе по борьбе с лейкозом в 2018-2020 годах из областного бюджета на покупку здорового поголовья было выделено 143,8 млн руб. Это позволило приобрести 2 772 гол. маточного поголовья, и в течение трех лет, по данным ветеринаров, процент инфицированного поголовья снизился с 11,2% до 7,3%, а процент инфицированных голов в хозяйствах населения не превышает 1%. В связи с этим, по словам министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрея Ариткулов, «дальнейшие мероприятия по борьбе с лейкозом будут проходить в рамках программ, разработанных управлением ветеринарии Кузбасса индивидуально для каждого сельскохозяйственного предприятия».

Программа по ускоренному развитию товарного рыболовства закрыта, поскольку рыбоводство в регионе не является приоритетной отраслью развития, сообщают власти. Работающие хозяйства, которых около 50, реализуют свои проекты по модернизации производства и расширению ассортимента самостоятельно за счет привлеченных и собственных средств.

В итоге, в Кузбассе производители продолжают получить субсидии на поддержку племенного животноводства, на производство молока, на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления. На эти цели из бюджетов всех уровней в 2021 году запланировано направить более 315 млн руб.

Игорь Лавренков, Кемерово