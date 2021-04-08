В Калмыкии осудили жителей Астраханской области за попытку сбыта наркотиков

Лаганский районный суд Калмыкии вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Астраханской области Гусейна Акилова и Нурутдина Джамалутдинова, а также жителя республики Михаила Очира-Горяева. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков организованной группой и в крупном размере, в сбыте наркотиков в значительном и крупном размерах, а также в приготовлении на сбыт.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, с августа по сентябрь 2019 года трое членов ОПГ намеревались осуществить сбыт запрещенных веществ на территории Астраханской области, их деятельность пресекли полицейские. Кроме того, Михаил Очир-Горяев, якобы являющийся организатором группы, предположительно, два раза сбыл наркотики в республике, а также пытался реализовать крупную партию запрещенных веществ, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил организатору ОПГ 15 лет колонии строго режима, жителям Астраханской области — 12 и 10 лет также колонии строгого режима.

Мария Шахрай