В Красноярском крае мужчина поджег дом, в котором находились женщина и дети

Рыбинский районный суд (Красноярский край) приговорил местного жителя к девяти годам и шести месяцам колонии за поджег дома, в котором находилась женщина с детьми, сообщает региональная прокуратура.

Преступление было совершено в сентябре 2020 года. Мужчина запер в жилом доме свою сожительницу и трех малолетних детей. После чего поджег его. Женщина и дети покинула горящее здание через окно. «Таким образом, по независящим обстоятельствам умысел на убийство указанных лиц не был доведен до конца»,— говорится в сообщении.

В результате пожара жилой дом был уничтожен. Преступник признан виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ)

Екатерина Лукашевич