В Татарстане после гибели ребенка возбудили уголовное дело

В Татарстане после гибели ребенка 2013 года рождения возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Сам инцидент произошел накануне в селе Старый Юраш в Елабужском районе. По данным следствия, мальчик упал в воду и утонул. В его поисках участвовали свыше 50 человек. Сегодня рано утром его тело нашли в 1,5 км ниже по течению от предполагаемого места падения в воду.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы», — отметили в ведомстве.

"Ъ-Казань"