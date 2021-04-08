Суд на Ямале оштрафовал капитана теплохода за затопление баржи

Суд в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) оштрафовал на 40 тыс. руб. капитана теплохода «Беломорский-21», допустившего затопление баржи в сентябре прошлого года, сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР. Мужичина был признан виновным по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Напомним, инцидент произошел 21 сентября на Обской губе в бухте Каменная. Буксировка баржи осуществлялась в отсутствие разрешения на движение несамоходного судна в данном разряде бассейна. При этом баржа, груженная железобетонными изделиями, имела установленные технические ограничения по ветро-волновому режиму. Это привело к неконтролируемому поступлению забортной воды в трюм баржи, потере ею остойчивости и последующему затоплению баржи. В результате инцидента владельцу баржи, а также собственнику перевозимого груза был причинен ущерб на сумму более 5,2 млн рублей.

Отметим, осужденный вину признал, а на стадии предварительного следствия им был возмещен ущерб на сумму 1,5 млн руб.

Илья Смирнов