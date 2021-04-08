Житель Ярославля отдал мошенникам более 700 тысяч рублей

В Дзержинском районе Ярославля произошел очередной случай телефонного мошенничества, в результате которого 29-летний мужчина лишился более 700 тыс. руб., сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Мошенники действовали по стандартной схеме.

На мобильный телефон местного жителя позвонил неизвестный, и представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, убедил мужчину оформить онлайн кредит, после чего, перевести полученные денежные средства на якобы «безопасный счет». Следуя указаниям звонившего, ярославец перевел мошенникам 728 тыс. руб.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту мошенничества проводится проверка.

Дарья Сабаева