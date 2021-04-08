В восточной части КАД закроют две полосы

На петербургской кольцевой автодороге из-за работ по замене двух деформационных швов, на путепроводе через железную дорогу «Санкт-Петербург – Мга», для движения транспорта будут закрыты две полосы внутреннего кольца.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке между транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе в период с 11 по 21 апреля будут закрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы. Далее, с 22 по 30 апреля — третья и четвертая полосы. На оставшихся полосах скорость движения ограничат до 50 км/ч. Работы по ремонту швов будет выполнять ООО «ЕвроТрансСтрой».