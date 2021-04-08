«Не хочется возвращаться к талонам и дефициту»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала как можно скорее отказаться от административного регулирования цен на продукты. Вместо этого председатель регулятора предлагает использовать понятные и прозрачные для бизнеса экономические рычаги. В свою очередь министр финансов Антон Силуанов заверил, что правительство не собирается отказываться от рыночных механизмов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в происходящем намек на победу здравого смысла.

В Москве прошел биржевой форум, который, как и любое подобное мероприятие, предоставляет площадку для обсуждения ситуации в российских финансах и экономике. Как правило, это сводится к традиционной дискуссии между Центробанком с одной стороны, а правительством с другой. Иногда третьей стороной выступает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Можно было бы не придавать всему этому особого значения — академический обмен мнениями — не более того. Однако в этот раз есть одно большое «но». Правительство, вернее, либеральная его часть в лице Силуанова и Набиуллиной, практически пришли к консенсусу: нужно как можно скорее заканчивать с административным регулированием цен на продукты. Потому что фактически это ведет, если не к катастрофе, то к негативным последствиям. В частности, препятствует развитию производства.

Формально, конечно, это был спор, поскольку цены регулирует именно правительство. Так иногда случается, что те или иные решения приходится принимать, как бы это помягче сказать, исходя из некой целесообразности, порой не зависящей от мнения того или иного чиновника.

Как бы то ни было, Силуанов заверил, что от рыночных методов кабинет министров отказываться не собирается, мол, временно регулируем. Тем временем на дворе апрель. Впору подводить некоторые итоги «применения механизма административного сдерживания цен». Читаем сообщения из Красноярска, где сахар отпускается с ограничениями, не более 3 кг в одни руки. То же в Новосибирской области и еще в ряде регионов.

Цены растут, несмотря на приказ не расти. То ли саботаж, то ли что-то другое.

Впору вспомнить советские времена, когда бытовало мнение: пусть дорого, но будет на прилавке, чем у спекулянтов, где еще дороже. В рыночной экономике можно подождать, не покупать — глядишь, цены упадут. А в советской — наоборот. Нужно запасать впрок.

Впрочем, мы отвлеклись.Можно критиковать работу председателя Банка России, равно как и министра финансов. Однако при всех своих недостатках и тот и другой являются профессиональными экономистами.

Они прекрасно понимают, что есть определенные законы, прописанные во всех возможных учебниках и пособиях.

В рыночную экономическую модель нельзя административно вмешиваться. Даже из самых лучших побуждений.

Будет только хуже, ведь исторических примеров на этот счет предостаточно. Однако российская властная вертикаль так устроена, что кроме рыночников, есть и другие участники. Они утверждают, что, скажем, «раскулачивание» и удаление «лишнего жирка» у бизнеса — очень эффективное средство.

Это возможность поднять рейтинги и осчастливить электорат. К этим голосам прислушиваются, потому что их предложение могут показаться простыми и действенными. Прошло три месяца, и выяснилось, что это все-таки не так. Мы видим, что затаившиеся рыночники пытаются контратаковать. Проблема только в том, как бы не было поздно. Сломать работающий механизм — легко, а вот восстановить — куда сложнее. На это нужно время. И еще непонятно, как это сделать, не навредив еще больше. Потому что хуже всего метаться туда-сюда. И не рынок, и не командная экономика.

Учитывая, что впереди послание президента, выступление Набиуллиной звучит обнадеживающе. Все-таки здравый смысл еще присутствует. Очень не хочется возвращаться к талонам, продовольственным заказам, дефициту и закупкам про запас.