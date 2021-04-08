«Уроки фарси» научат помнить

Пойти на самую рискованную в жизни ложь, чтобы спастись от расстрела в немецком концлагере. На экраны выходит фильм «Уроки фарси». Картина совместного производства России, Белоруссии и Германии основана на рассказе немецкого писателя Вольфганга Кольхаазе «Персидский для капо». По сюжету в разгар Второй мировой войны бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье попадает в плен к нацистам, но на вопрос о своей этнической принадлежности заявляет, что он перс. На его счастье, один из сотрудников концлагеря Клаус Кох как раз ищет того, кто мог бы обучить его языку фарси. Проблема в том, что по-персидски Жиль знает буквально одно слово. Тему продолжит Иван Якунин.

Жиля Кремье вместе с другими молодыми людьми не из числа представителей арийской расы везут на расстрел. У одного из узников оказывается сборник персидских легенд, и в обмен на книгу, Жиль отдает товарищу последний бутерброд. Попутно молодой человек выясняет значения некоторых слов на фарси и позже, во время расстрела, выкрикивает, что он не еврей, а перс, чтобы оттянуть момент смерти.

Как выяснилось, повар концлагеря Клаус Кох мечтает о собственном ресторане где-нибудь в Тегеране. Немец почти уверен, что Жиль лжет, но все-таки соглашается на то, чтобы юношу оставили в живых и тот начал обучать его фарси.

— Переведи эти 40 слов на фарси. — Тут только 39 слов. — Запиши еще одно. — Какое? — Как насчет «правды»? — Этот заключенный вас обманывает. — Я должен выдумать 40 слов на незнакомом языке. Придумать нетрудно, а вот запомнить невозможно.

По сюжету Жиль придумывает почти три тысячи слов. Для зрителя это просто набор звуков, но на самом деле авторы создали полноценный язык, который можно использовать для общения, рассказал в одном из интервью сценарист «Уроков фарси» Илья Цофин: «Никто не хотел, чтобы была какая-то тарабарщина, это было бы смешно и пошло. Мы нашли лингвиста в МГУ, ему сказали, что нужно сделать язык с очень простой грамматикой, но, тем не менее, с соблюдением правил, в котором должно быть 600-700 слов, на котором люди могли бы общаться. Он сказал, давайте тогда возьмем китайскую грамматику, она самая упрощенная, там проще со временами, это звучало вполне себе, как фарси, это было удивительно».

При составлении языка авторы постарались учесть не только реалистичность звучания. Важной оказалась и семантика. Каждое слово в псевдо-фарси было образовано от имени одного из заключенных концлагеря, и однажды Клаус Кох об этом узнает. К счастью для Жиля, это происходит, когда его отношения с немцем становятся теплее, чем между узником и надзирателем.

— Ты был готов умереть с кучей этих безымянных людей?! — Они все безымянные для таких как ты, но они ничуть не хуже тебя, они хотя бы не убийцы. — Ты считаешь меня убийцей? — Нет, ты просто вкусно кормишь убийц.

Решение зашифровать в языке почти три тысячи имен реальных людей стало метафорой того, насколько важно для мира не забывать о жертвах холокоста, отмечает кинокритик Дмитрий Барченков.

Благодаря этому картину нельзя назвать очередной копией «Пианиста» или «Списка Шиндлера», считает он: «Закончилось время, когда мы можем просто паразитировать на той или иной теме, какой бы она ни была важной. Здесь история про язык.

Главный герой выдумывает вымышленный "фарси" из имен погибших, из имен заключенных евреев. Буквально — страны Европы и Россия объединяются, чтобы сделать "кино отмщения" в хорошем смысле».

Впервые «Уроки фарси» представили на Берлинале. После заключительной сцены зал молча встал и начал аплодировать. По словам присутствующих, овации не стихали не меньше 10 минут.

Но куда важнее для режиссера картины Вадима Перельмана оказалась оценка не гостей кинофестиваля, а самых обычных зрителей: «На следующий день меня повезли в Потсдам, там фильм показывали обычным людям, которые не могли попасть на этот большой гала-показ. Были там и студенты. Многие пришли после работы, а на улице шел дождь, было холодно и противно. Этот момент для меня был самый важный, потому что я увидел их лица, увидел их слезы, увидел в каком-то смысле восхищение. И когда они встали и начали хлопать, они не знали, что я там, в зале, они не знали, что вообще создатель этого фильма присутствует на показе. Зрители хлопали просто на темный экран, на титры».

По словам создателей, еще до того, как фильм был смонтирован, право на его прокат купили более 20 стран. Позже этот список расширился более чем до 50 стран.

Лилия Галявиева