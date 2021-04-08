Поручения Владимира Путина требуют отчет

Правительство отчитается за реализацию президентских посланий. 8 апреля президент РФ Владимир Путин обсудит с руководством кабинета министров итоги работы по его поручениям, озвученным в 2019 и 2020 годах в посланиях Федеральному собранию. Как сообщает пресс-служба Кремля, с основными докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Какие поручения Путина выполнены, а какие нет? Разбирался Иван Якунин.

В 2020 году 16% своей речи президент посвятил экономике. К тому моменту в Китае было всего 40 зараженных коронавирусом, поэтому глава страны без опаски ставил новую задачу: ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%. В реальности спустя год он, по данным Росстата, упал на 1,5%.

Была и другая, более привычная цель: достичь темпов роста ВВП выше среднемировых. Парадоксально, но она выполнена, убежден экономист Сергей Алексашенко: «На днях вышел обзор мировой экономики Международного валютного фонда (МВФ), и, по последней оценке, в 2020 году мировая экономика упала на 3,3%.

По обновленным данным Росстата, российская экономика упала всего на 3%. То есть арифметически указание Владимира Путина выполнено, что выглядит несколько смешно, но является правдой.

Другое дело, что МВФ прогнозирует, что мировая экономика сможет серьезно отскочить после коронакризиса и расти со скоростью порядка 6% в год. А для России самые амбициозные оценки — между 3,5% и 4%». В послании 2020 года была только одна тема, которая заняла больше времени, чем экономика и инвестиции — это поправки в Конституцию. Тогда президент объяснял, что прежняя редакция была принята три десятилетия назад и нуждается в обновлении. Поправки действительно приняли. В понедельник, например, Путин сам подписал закон, позволяющий ему остаться еще на два срока.

Но стала ли Конституция более современной? Отвечает соавтор прежней редакции документа Сергей Цыпляев: «Основной объем поправок носил косметический характер и не являлся существенным, потому что в Конституции есть две самые главные части. Это первая глава — “Основы конституционного строя” — и вторая глава — “Права и свободы человека и гражданина”. Это приблизительно половина текста Основного закона, куда никакие изменения не вносились. А в основном в Конституции были закреплены те нормы, которые уже де-факто были проведены законами. Поэтому, что у нас новая Конституция или новая реальность, я бы не сказал».

Послание же 2019 года не изобиловало таким количеством сверхзадач. В нем больше всего времени было посвящено вооружениям и отношениям с США, но главная цель, озвученная тогда президентом — это поддержка семей. Тогда Путин поручил, в том числе, внедрить механизм ипотечных каникул. Такой закон вскоре действительно был принят.

Но тех, кому он помог, немного, считает директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев: «Ипотечные каникулы — это то, что, по идее, есть, но никто не видел. По сути, это оказалось каким-то издевательством. Для того чтобы получить ипотечные каникулы в этот период, надо было предоставить документ, подтверждающий, что вы потеряли более 30% вашего дохода. Это на фоне того, что президент строго-настрого запретил уменьшать заработную плату, не платить людям в этот период. Какой работодатель согласился бы такие документы предоставить? У нас хорошо работает обратная связь с нашими клиентами. Никто из них, кто нуждался в ипотечных каникулах, их не получил».

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В посланиях президента есть и еще один лейтмотив — это уголовное преследование предпринимателей. Из года в год Владимир Путин рассуждает, что «добросовестный бизнес не должен ходить под статьей». И вносит предложения то по созданию новых цифровых платформ для жалоб на проверки, то по ограничению поводов для ареста. Все это формально выполняется, но эффекта не дает, говорит правозащитник Александр Хуруджи.

Единственное, что реально изменилось — это судебная практика по 210-й статье — создание преступного сообщества, отмечает он: «Действительно, эту статью стали реже применять. Более того, многие разбирательства предпринимателей по этой статье в суде все-таки развалились. Но, на мой взгляд, не все так однозначно. Формулировки остались по-прежнему те, которые были в 2018 году и ранее. Как это работает на практике, пока сказать сложно, потому что выборка еще слишком незначительная. 2020 год, как мы знаем, был пандемическим, преследования прекратились. В 2021 году, я думаю, будет оживление».

В сухом остатке собеседники “Ъ FM” соглашаются, что на бумаге многие поручения президента были выполнены, однако в реальности существенных изменений в своих сферах они не наблюдают. У тех, кто будет докладывать Путину о результатах работы, может быть иное мнение на этот счет.