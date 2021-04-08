Сен-Барт привлек российскую элиту

Одной из главных тем в СМИ 7 апреля стала роскошная вилла советника президента РФ Валентина Юмашева. Она находится на острове Сен-Барт в Карибском море. Как сообщили в Transparency International (Минюст признал организацию иностранным агентом), Юмашев приобрел недвижимость в 2020 году за $15 млн. Сам он отрицать этот факт не стал, но напомнил, что давно не на госслужбе, а виллу купил частично в ипотеку. “Ъ FM” решил подробнее разобраться, чем примечателен французский остров. Подробности — у Аллы Пугачевой.

Остров Сен-Бартелеми, или Сен-Барт, называют карибским Сен-Тропе. Он присутствует во всех рейтингах самых красивых и самых престижных мест планеты и этим обязан американскому банкиру Дэвиду Рокфеллеру. В середине XX века он купил здесь участок. За ним потянулись потомки семей Фордов и Ротшильдов. А в 2009 году особняк Рокфеллера за $90 млн купил российский бизнесмен Роман Абрамович. Так остров стал местом притяжения и для богатейших предпринимателей из России.

Сен-Барт — французская заморская территория, совсем крошечная, чуть больше 20 кв. км., это примерно четверть Парижа. Но есть одна важная деталь — его особый статус. Он и делает Сен-Барт настоящим налоговым раем, рассказывает корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова: «Резиденты острова Сен-Барт не платят практически никаких налогов ни на доходы, ни на компании, ни на недвижимость. Все это регулируется еще старыми законодательными нормами, которые были установлены в начале XX века и затем подтверждены, когда острову был присвоен статус заморской территории Франции. У него очень большая автономия, финансовая в первую очередь».

Французские власти на протяжении почти всего XX века пытались пересмотреть статус Сен-Бартелеми. Левые мечтали обложить резидентов налогами, правые делали все возможное, чтобы этого не произошло. В результате остров с его особыми правилами оставили в покое.

Человеку со стороны в этот закрытый клуб попасть практически невозможно: нужно обладать или влиятельными знакомыми, или большими деньгами. Даже физически попасть туда непросто, говорит Дарья Злотникова: «Прямых рейсов практически нет, нужно лететь с пересадкой. Самолеты летают редко, и больше всего маленький аэропорт на Сен-Барт, конечно, приспособлен для частных бортов, так как взлетно-посадочная полоса там очень короткая.

Все это сделало остров настоящим уютным гнездышком для мировой элиты.

Одно время ходила даже байка про одного латиноамериканского бизнесмена, который в чьей-то гостевой машине обронил коллекционный Rolex, и этот Rolex ему благополучно вернули, никто на него даже не позарился».

Судя по всему, Валентину Юмашеву и его супруге любовь к этому райскому местечку привил именно Роман Абрамович, который обожал закатывать на своей вилле шумные вечеринки и привозить туда гостей. Еще восемь лет назад британская Daily Mail публиковала снимки, на которых они запечатлены вместе на пляже с белоснежным песком. Теперь Юмашев не гость, а владелец виллы площадью 2,5 тыс. кв. м. В ней есть шесть спален, восемь ванных комнат, спортзал, бассейн и массажный кабинет.

Отели на острове тоже есть, но и их в основном занимают «свои люди». Во всяком случае, так было до пандемии, рассказала начальник отдела продаж туристической компании Sodis Ирина Мануильская: «Цена на обычный стандартный номер начинается от $1 тыс. за ночь.Но если это вилла, то, конечно, стоимость уже другая. В среднем от $50-60 тыс. за тур. При этом люди прилетают на своих самолетах. До пандемии на Сен-Барт любили проводить Новый год, номера очень быстро раскупались. Больше скажу, они даже “не выбрасывались” на рынок.

Гости, которые всегда отдыхали на Сен-Барт, сразу же бронировали виллы или номера на следующий год».

И еще одна любопытная деталь: в качестве веского аргумента в пользу покупки жилья на Сен-Барт агенты по недвижимости часто приводят однородный этнический состав. В отличие от других островов Карибского бассейна, на этом по ряду исторических причин практически полностью белое население.