В Самаре определена дата празднования Дня космонавтики на главном стадионе города

Празднование Дня космонавтики планируется в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» в субботу и воскресенье. На спортивном объекте обустроят ряд тематических локаций с арт-объектами. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Вновь центром притяжения станут инсталляции планет Солнечной системы, космостанции и десятиметровый космонавт, полюбившиеся самарцам за время новогодних праздников»,– говорится в сообщении.

На второй аллее парка откроется фотовыставка о самарской истории космоса. Желающие смогут посетить фотозону «Гигантская раскраска» и порисовать. Здесь же можно будет воспользоваться услугами «Космопочты» и отправить бесплатную открытку любому адресату с помощью «Почты России».

Крома того, на третьей аллее откроются стационарные спортплощадки для кикера, хоккея с мячом и забега в гигантских ботинках, а также силомер «Кувалда» и баланс-борды. Помимо прочего на четвертой аллее будет работать локация «Астронаблюдение», на которой с помощью дневного и ночного телескопов можно будет наблюдать за небесными светилами.

Георгий Портнов