Родственники погибшего работника «Петон Констракшн» взыскали 1,3 млн рублей

Уфимское ООО «Петон констракшн» по решению суда должно выплатить совокупно 1,3 млн руб. родителям и сестре погибшего работника из Стерлитамака. В конце марта Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Стерлитамакского городского суда, куда с иском о компенсации морального вреда обратились родственники погибшего Бадретдинова Э.В.

Сотрудник «Петон Констракшн» погиб в мае 2019 года, упав с высоты 30 м на строительной площадке комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в Ленинградской области. По результатам внутреннего расследования «Петон Констракшн» и расследования СКР, виновным был признан мастер строительно-монтажных работ, который не обеспечил строительную лестницу перегородками и системой безопасности.

В апелляционной жалобе генеральный директор «Петон констракшн» Даниил Круглов просил отменить решение суда первой инстанции, ссылаясь на то, что компания до суда уже выплатила 495 тыс. руб. дочери погибшего и 55 тыс. руб. его сестре. ВС посчитал, что, несмотря на это, отец и мать погибшего должны получить по 500 тыс. руб., а сестра — 300 тыс. руб., так как им «были причинены значительные нравственные страдания, поскольку между ними имелось тесное общение, разорваны семейные связи».

ООО «Петон констракшн» со штаб-квартирой в Уфе принадлежит Эдуарду Гасанову, Олегу Полякову и Эмину Ахундову. У компании есть семь филиалов в разных городах России. Выручка от продажи в 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 16,7 млрд руб., чистая прибыль — 11,3 млн руб. Компания специализируется на строительстве инженерных сооружений и производстве строительных материалов.

Дарья Кучеренко