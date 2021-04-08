08 апреля, четверг
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

Приложение

Партнерские проекты

Родственники погибшего работника «Петон Констракшн» взыскали 1,3 млн рублей

Уфимское ООО «Петон констракшн» по решению суда должно выплатить совокупно 1,3 млн руб. родителям и сестре погибшего работника из Стерлитамака. В конце марта Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Стерлитамакского городского суда, куда с иском о компенсации морального вреда обратились родственники погибшего Бадретдинова Э.В.

Сотрудник «Петон Констракшн» погиб в мае 2019 года, упав с высоты 30 м на строительной площадке комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в Ленинградской области. По результатам внутреннего расследования «Петон Констракшн» и расследования СКР, виновным был признан мастер строительно-монтажных работ, который не обеспечил строительную лестницу перегородками и системой безопасности.

В апелляционной жалобе генеральный директор «Петон констракшн» Даниил Круглов просил отменить решение суда первой инстанции, ссылаясь на то, что компания до суда уже выплатила 495 тыс. руб. дочери погибшего и 55 тыс. руб. его сестре. ВС посчитал, что, несмотря на это, отец и мать погибшего должны получить по 500 тыс. руб., а сестра — 300 тыс. руб., так как им «были причинены значительные нравственные страдания, поскольку между ними имелось тесное общение, разорваны семейные связи».

ООО «Петон констракшн» со штаб-квартирой в Уфе принадлежит Эдуарду Гасанову, Олегу Полякову и Эмину Ахундову. У компании есть семь филиалов в разных городах России. Выручка от продажи в 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 16,7 млрд руб., чистая прибыль — 11,3 млн руб. Компания специализируется на строительстве инженерных сооружений и производстве строительных материалов.

Дарья Кучеренко


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Партнерский материал

Мероприятие

Партнерские материалы

Профиль пользователя