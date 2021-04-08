МТС до 2022 года вложит 500 млн рублей в развитие интернета в Адыгее

Телекоммуникационный оператор МТС до 2022 года вложит 500 млн руб. на повышение доступности интернет-среды в Адыгее. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, в течение ближайших двух лет МТС планирует полностью внедрить 4G-покрытие на трассах Краснодар – Майкоп и Майкоп – Даховская. Кроме того, оператор в рамках программы по развитию интернет-среды в малочисленных и труднодоступных селах и аулах построит сети 4G для всех населенных пунктов с количеством жителей от 500 человек. Сейчас в эту программу включены 15 таких локаций в Тахтамукайскогм, Красногвардейском и Майкопском районах. В дальнейшем этот список планируется расширять.

Помимо этого, до 2022 года МТС расширит покрытие фиксированными сетями Майкопа и пригородов республиканской столицы. В поселках Яблоновский и Новая Адыгея оператор построит сети широкополосного доступа и запустит интерактивное телевидение.

Также МТС и правительство Адыгеи планируют сотрудничество в сфере big data, системной интеграции, облачных технологий, «интернета вещей», искусственного интеллекта для развития систем «Умного города» на территории региона.

«Сегодня важно наращивать наше государственно-частное партнерство, улучшать качество мобильного интернета в малых и удаленных населенных пунктах, развивать внедрение цифровых технологий при формировании комфортной городской среды. Все это напрямую связано с повышением качества жизни жителей республики, улучшением деятельности субъектов экономики на основе использования цифровых технологий». – заявил премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов.

Директор МТС в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Ласкавый в свою очередь отметил, что оператор видит большой потенциал для развития в регионе. По его словам, согласно данным Big Data МТС, летом 2020 года Адыгея впервые вошла в топ-5 самых посещаемых туристами российских регионов.

«В данном случае, пример геоанализа, как одного из цифровых инструментов, демонстрирует, что регион может повысить, например, эффективность планирования туристической инфраструктуры региона. У нас накоплен большой опыт цифровизации регионов, и мы готовы делиться им, чтобы сделать республику максимально привлекательной и удобной для её жителей, туристов и бизнесменов», -отметил он.

Алексей Белянин