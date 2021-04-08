Чиновник районной администрации Екатеринбурга подозревается в злоупотреблении полномочиями

В отношении главного специалиста отдела благоустройства и транспорта администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Поводом для возбуждения дела стали результаты прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции, которые прошли в районной администрации. В ходе мероприятий сотрудники прокуратуры выявили факт непривлечения чиновником к административной ответственности лица, которое организовало снежный полигон и снегоприемный пункт на улице Красных Зорь в Екатеринбурге.

«Непривлечение виновного лица к ответственности в результате использования должностным лицом администрации района служебных полномочий вопреки интересам службы повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства»,— подчеркнули в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Анастасия Реутова