Электронную систему оплаты проезда внедрят в Перми после доработки

Прошедший в Перми эксперимент по бескондукторной оплате проезда подтвердил необходимость перевода системы пересадок в электронный формат: через транспортную карту, прикладываемую к валидатору. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Эксперимент по тестированию нового порядка оплаты проезда, когда три маршрута общественного транспорта работали без кондукторов, продолжался в Перми два месяца. За это время было перевезено около 1,5 млн пассажиров. К концу эксперимента более 60% пассажиров стали использовать стационарные валидаторы, а количество безбилетников составило 17%. Эксперимент показал снижение числа пассажиров, оплачивающих поездку наличными. К концу эксперимента таким методом оплаты пользовались 12% пассажиров.

Перед полным переводом оплаты проезда в электронный формат необходимо доработать ряд технических деталей. Речь идет об устранении недочетов при совершении безналичных платежей через стационарные валидаторы. Еще одной задачей является перевод бесплатных пересадок в электронный вид. Необходимо также принять подзаконный акт о порядке подтверждения пассажиром оплаты проезда в соответствии с Уставом автомобильного транспорта, чтобы расширить полномочия контролеров в части работы с безбилетниками. При выполнении этих условий можно будет начинать постепенный переход на бескондукторную систему на всем городском пассажирском транспорте.