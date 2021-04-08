Роскачество нашло кишечную палочку в обезжиренном твороге

Роскачество провело исследование обезжиренного творога, проверив продукцию 20 торговых марок. В трети образцов была найдена кишечная палочка, также выявлен случай фальсификации товара, говорится в пресс-релизе организации.

В исследовании участвовало 18 российских и два белорусских производителей. Эксперты проверяли творог до 1,8% жирности. Закупочная цена составила от 25,71 до 57,95 руб. за 100 г. Продукт исследовали по 113 показателям (17 — обязательные показатели безопасности).

Роскачество выявило:

в твороге семи торговых марок (ТМ) — бактерии кишечной палочки («Балтком», «Благода», «Вологжанка», «Коровка из Кореновки», «Савушкин», «Тульский», «Экомилк»);

у 14 ТМ — дрожжи («Амка», «Балтком», «Будем здоровы», «Вкуснотеево», «Вологжанка», «Избенка», «Искренне Ваш», «Коровка из Кореновки», «Рузское молоко», «Савушкин», «Село Зелёное», «Свежее завтра», «Тульский», «Экомилк»);

у одного ТМ («Благода») — признаки фальсификации растительными жирами;

у трех ТМ — недостаточное количество полезных молочнокислых бактерий (творог «Избенка», «Ирбитский», «Простоквашино»).

Топ-5 производителей обезжиренного творога: