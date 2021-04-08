В Челябинской области 51,8 тыс. человек выздоровели от COVID-19

На территории Челябинской области с начала регистрации заболеваемости коронавирусом по выздоровлению выписали 51881 пациента, в том числе 148 — за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Сейчас болеет 3288 человек. В области подтвердили уже 57631 случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них 119 зафиксировали за прошедший день.

За сутки умерли десять человек с коронавирусом: семь – от ковидной пневмонии, трое – от хронических болезней при сопутствующем COVID-19.