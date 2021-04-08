В Ярославской области Росгвардия запустит цифровую платформу по контролю за оборотом оружия

Ярославская область вошла в число четырех пилотных регионов, в которых к августу 2021 года Росгвардия планирует запустить цифровую платформу по контролю за оборотом оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росгвардии Виктора Золотова. Пилотный проект реализуется Росгвардией совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Это будет мощный цифровой сервис, который позволит избавиться от бумажных документов, походов в инстанции, но при этом обеспечит четкий и прозрачный механизм контроля. По сути, все необходимые документы можно будет оформить онлайн как владельцам оружия, так и частным охранным предприятиям»,— цитирует ТАСС Виктора Золотова.

Глава Росгвардии рассказал, что с помощью новой платформы будет обеспечиваться полный контроль за движением оружия. В системе будет содержаться вся информация о каждой единице оружия от его выпуска до уничтожения. Кроме Ярославской области, пилотный проект будет запущен в Москве, Тульской и Ивановской областях.

Антон Антонов