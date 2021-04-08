Минэкологии пожаловалось в УФАС на регоператора горного кластера ТКО

Министерство экологии Челябинской области направило в УФАС обращение с просьбой проверить регионального оператора горного кластера по обращению с твердыми коммунальными отходами – МУП «Комритсервис» - на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Организация, не уведомив министерство, заключила договор с новым транспортировщиком.

Как отметила начальник управления организации обращения с отходами минэкологии Юлия Жукова, «МУП “Комритсервис” Саткинского муниципального района заключило договор, минуя конкурсные процедуры».

Организация является регоператором горного кластера с 2018 года. В 2020 году из-за неудовлетворительной работы, в том числе с кредиторской задолженностью, минэкологии приняло решение о расторжении контракта с «Комритсервисом». При этом подписанное с ним ранее соглашение предусматривает, что МУП обязан исполнять все функции регоператора до начала работы новой организации. Конкурсный отбор уже объявлен, но, как отмечают в минэкологии, после заключения соглашения новому регоператору потребуется еще время для формирования абонентской базы, заключения договоров с потребителями, проведения конкурсов на определение транспортировщиков. Все это должно быть сделано до 1 сентября.