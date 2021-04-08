Лжесотрудник банка похитил у жительницы Воткинска почти 300 тысяч рублей

У 57-летней жительницы Воткинска похитили 280 тыс. руб. под предлогом защиты от кражи. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и убедил женщину в том, что злоумышленники пытаются похитить деньги с ее счета. В результате нескольких часов переговоров она перевела на указанные звонившим номера телефонов 280 тыс. руб. Затем лжесотрудник банка перестал выходить на связь.