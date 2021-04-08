Прокуратура начала проверку после гибели супругов на пожаре в Татарстане

В Татарстане прокуратура проводит проверку по факту гибели супружеской пары при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что трагедия произошла в ночь на 8 апреля в селе Кожаевка Спасского района, где загорелся частный бревенчатый дом. На месте ЧП обнаружили тела двух человек. По предварительным данным, это была супружеская пара.

Причины происшествия уточняются. «Предположительно, пожар мог возникнуть из-за неосторожности при курении, а также из-за неисправности печи и дымохода», — отметили в пресс-службе.

На место ЧП выехал прокурор Спасского района Глеб Тимофеев.

"Ъ-Казань"