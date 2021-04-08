Аксайская и Таганрогская птицефабрики возобновили работу

Птицефабрики Таганрогская и Аксайская возобновили деятельность, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства Ростовской области. Отмечается, что в конце марта на территорию Таганрогской птицефабрики завезли около 163 тыс. голов суточных цыплят. На Аксайскую птицефабрику завезли 172 тыс. голов птицы.

Напомним, в конце 2020 года произошла вспышка птичьего гриппа на территории Таганрогской птицефабрики. В связи с этим 840 тыс. кур-несушек были ликвидированы. Аксайская птицефабрика была вынуждена приостановить работу связи с изменением технологической схемы содержания и кросса птицы.

«По расчётам специалистов, на полную мощность обе птицефабрики выйдут в 2022 году. Восстановление объемов производства куриного яйца будет способствовать стабилизации отпускных цен в регионе»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева