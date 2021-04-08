Мэрия объявила конкурс на ремонт ледовой арены в Кировском районе

Администрация Перми объявила конкурс на выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО ДЮЦ «Здоровье» (ледовый комплекс «Прикамье»). Максимальная цена контракта указана в размере 244,7 млн руб. Заявки принимаются до 30 апреля.

Мэрия ранее пыталась найти подрядчиков для ремонта объекта с помощью аукциона, однако позже было решено провести конкурс. Проектом реконструкции предусмотрены ремонт трибун, ограждений, кровли и отделка внутренних помещений. Работы требуется выполнить в течение 335 дней после заключения контракта.