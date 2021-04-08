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В Курганской области дорожного подрядчика оштрафовали на 8,54 млн рублей

Организацию, ответственную за ремонт дорог в Альменевском районе Курганской области, приговорили к штрафу в 8,54 млн руб. за ненадлежащее выполнение работ, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом установлено, что ООО «Паруйр строй» к установленному сроку не выполнило в полном объеме дорожно-ремонтные работы в селе Альменево в рамках контракта с районной администрацией. Нарушения были выявлены в ходе проверки качества дорожного полотна прокуратурой Альменевского района. Подрядчик был привлечен к административной ответственности по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ («Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда»). Ему назначен штраф в 8,54 млн руб.

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