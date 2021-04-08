В Пензе будут судить мужчину за организацию и проведение азартных игр

В Железнодорожном районе Пензы Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего мужчины в незаконных организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, с декабря 2019 года по август 2020 года обвиняемый незаконно организовал и проводил азартные игры в Пензе. Для этого он, предположительно, приобрел 16 единиц игрового оборудования, арендовал помещения в барах, кафе, торговых центрах и на автомойке, где разместил десять игровых терминалов. При проведении оперативно-розыскных мероприятий и обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли оборудование.

Ранее злоумышленник уже был судим за совершение аналогичного преступления. Уголовное дело направили в суд.

Мария Шахрай