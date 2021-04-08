Подрядчик на реконструкции театра оперы и балета оштрафован на 3 млн рублей

Во Фрунзенском районе Саратова вынесли приговор сотруднику ООО, который обвинялся в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Установлено, что 3 декабря 2020 года представитель организации, проводившей реконструкцию здания театра оперы и балета имени Чернышевского, в одном из кафе на проспекте Кирова передал сотруднику УФСБ 125 тыс. руб. в качестве первой части взятки, общий размер которой должен был составить 6 млн руб. Денежные средства предназначались за содействие в беспрепятственном подписании сотрудниками управления капитального строительства актов выполненных работ реконструируемого объекта. Сотрудник УФСБ отказался принять взятку.

На предварительном следствии и в суде фигурант уголовного дела признал вину и раскаялся в содеянном.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн руб.

Марина Ковалева