Уверенный рост показателей Более 40 млрд рублей вложил Челябинвестбанк в экономику Челябинской области за 2020 год

Несмотря на сложные социально-экономические условия, в прошедшем году Челябинвестбанк сохранил устойчивые позиции, стабильность и эффективность. В приоритете оставалось обеспечение расчетов предприятий и населения региона и кредитование реального сектора экономики. По основным финансовым показателям отмечается уверенный рост. За 2020 год активы выросли на 11,6% до 58,4 млрд руб. Собственный капитал увеличился на 12% до 9,2 млрд руб. Чистая прибыль банка превысила 1 млрд рублей.



В экономику области в прошедшем году Челябинвестбанк вложил 40,4 млрд руб. В эту сумму входят кредиты предприятиям, предпринимателям и населению региона, в том числе кредиты, выданные по госпрограммам с льготными ставками кредитования. Кредитный портфель Челябинвестбанка по сравнению с 2019 г. снизился всего на 2%, и на 1 января 2021г. составил 23,1 млрд рублей. За последние 12 месяцев банку удалось сократить уровень просроченной задолженности по всем кредитам до 10%, а просроченная задолженность по кредитам населению составляет менее 1% - это один из лучших показателей среди банков России.

Банк активно кредитовал предприятия МСП по льготной программе 1764; оказывал поддержку сельхозпроизводителям – в соответствии с программой государство субсидирует проценты по кредитам в размере 90% от ключевой ставки; успешно финансировал строительные компании с привлечением счетов эскроу по 214-ФЗ. По новой антикризисной программе 696-П, предполагающей списание кредитов в случае сохранения занятости, в 2020 году банк выдал кредитов на сумму более 500 млн рублей.

С целью диверсификации вложений и повышения их эффективности Челябинвестбанк регулярно размещает более 25 млрд руб. в низкорисковые ликвидные финансовые активы, а именно: в депозиты Банка России, купонные облигации Банка России, ОФЗ.

Объем вкладов населения за 2020 год увеличился на 1 млрд руб. (на 3,5%) и превысил 28,6 млрд рублей. Средства на расчетных счетах и депозитах юридических лиц и ИП выросли на 10% и на 1.01.2021 составили 13,8 млрд рублей.

В течение последних лет банк успешно и с большим запасом соблюдает обязательные нормативы ЦБ РФ. Норматив достаточности капитала – выше 20% при минимальном 8%, норматив текущей ликвидности – более 320% при минимальном значении 50%.

В феврале 2021г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Челябинвестбанк» на уровне ruА - умеренно высокий. По рейтингу сохранен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

В рэнкинге «Интерфакс-100. Банки России» по размеру активов Челябинвестбанк занимает 88-ю позицию, по величине прибыли – 62-ю. Банк входит в рейтинг Forbes «100 надежных российских банков-2021», в топ-30 ИД «Коммерсантъ» «Самые эффективные банки» и «Самые рентабельные банки», в рэнкинг «Эксперт РА» «Топ-25 банков по объему выданных кредитов МСБ за 2020 год». В рейтинге банков Уральского региона ПАО «Челябинвестбанк» занимает 5-7 места по основным показателям деятельности.