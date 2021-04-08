В Татарстане число корпоративных банкротств выросло на 30%

Количество корпоративных банкротств в первом квартале 2021 года в Татарстане составило 81, что на 30,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Интерфaкс» со ссылкой на исследование «Федресурса».

Отмечается, что больше всего банкротств компаний в первом квартале зарегистрировали в Москве. Там обанкротились 467 организаций. Второе место заняло Подмосковье с 186 банкротами. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Свердловская область и Татарстан.

В России общее количество корпоративных банкротств в первом квартале составило 2,4 тыс., что на 8,1% меньше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"