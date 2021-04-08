В Ярославской области открывается сезон охоты на дичь

В Ярославской области с 17 апреля открывается сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. В настоящий момент идет прием заявлений и выдача разрешений на охоту.

По данным департамента, в этом году охота на гуся, вальдшнепа, самцов тетерева продлится до 26 апреля, на селезня – до 16 мая. В департаменте рассказали, что добыча охотничьих ресурсов может осуществляться только при наличии соответствующего разрешения, а также действительного охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия. Заявление на выдачу разрешения можно подать через портал госуслуг.

«При подаче заявления в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг предоставляется возможность оплатить государственную пошлину со скидкой 30%»,— уточнили в департаменте, добавив, что полная стоимость пошлины составляет 650 руб.

По информации департамента, за 2020 год в Ярославской области принято более 3.7 тыс. заявлений на выдачу разрешений на добычу дичи в 22 общедоступных охотничьих угодьях.

Также в прошлом году выявлен 81 факт браконьерства, в результате чего было составлено 342 протокола об административных нарушениях, 20 человек лишены права охоты по решению суда. Взыскано штрафов на сумму более 400 тыс. руб. По фактам уголовно наказуемого браконьерства возмещено 2 млн руб.

Дарья Сабаева