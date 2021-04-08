Жителя Чусового оштрафовали на 350 тыс. рублей за оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал виновным в публичном оправдании терроризма жителя Чусового, разместившего соответствующий пост в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

Ранее сотрудники краевого УФСБ установили, что в 2019 году житель Чусового разместил на своей странице «ВКонтакте» пост, содержащий признаки оправдания терроризма — захвата заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве. По факту размещения записи было возбуждено уголовное дело, которое и рассмотрел окружной военный суд. Подсудимый был оштрафован на 350 тыс. руб.