В Прикамье начнут штрафовать за граффити на фасадах

В Пермском крае нанесение граффити на фасады зданий будет считаться административным правонарушением. К ответственности начнут привлекать и собственников зданий, которые игнорируют требования об удалении надписей. Такие нормы вступили в силу в новой редакции регионального закона об административных правонарушениях.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, вступившие в силу поправки в закон предусматривают административную ответственность в виде предупреждения или штрафа за нанесение на здания и сооружения надписей, графических рисунков и иных изображений, а также размещение объявлений, афиш и агитационных материалов. Санкции предусматривают штрафы до 2 тыс. руб. для физических лиц, до 15 тыс. для должностных лиц и 30 тыс.руб. для юридических лиц. За неудаление граффити грозят штрафы от 5 до 50 тыс. руб.

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края разослала в УК, ТСЖ и ТСН рекомендации по порядку действий в случае выявления нарушителей.