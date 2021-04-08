Баллон с газом взорвался в приюте для животных в Кемерове

В Кемерове спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме, где находился приют для животных. По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение устройства газового оборудования, сообщили “Ъ-Сибирь” в ГУ МВД по Кузбассу.

Как уточнили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина.

Сигнал о пожаре поступил 7 апреля в 10:20 по местному времени. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался один человек. В результате происшествия произошло обрушение деревянной обрешетки крыши и перекрытия на площади 6 кв. м. В тушении участвовали 14 человек и три единицы техники.

Приют «Маячок» на своей странице в соцсети «Вконтакте» написал, что пострадали четыре собаки, еще две собаки погибли. В реанимации находится хозяйка дома.

Даниил Тарабукин