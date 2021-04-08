Перед сотрудниками ООО «Балжилстрой» погашен долг в 1,2 млн рублей

Прокуратура Ленинского района Саратова добилась погашения задолженность по зарплате перед 61 работником ООО «Балжилстрой». Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

При проверке законодательства об оплате труда было установлено, что перед сотрудниками организации имеется долг в размере 1,2 млн руб. Руководитель предприятия был привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) и предостережен о недопустимости совершения повторных нарушений, в его адрес внесено представление.

Кроме основного долга работодатель выплатил сотрудникам компенсацию за задержку зарплаты.

Марина Ковалева