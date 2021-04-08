В Югре за сутки выявили 67 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) было выявлено 67 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в региональном оперативном штабе. Диагноз подтвердился у жителей 16 муниципалитетов. Большинство случаев было зарегистрировано в Ханты-Мансийске. Там COVID-19 заболели 25 человек. На момент выявления инфекции у 53 югорчан были симптомы ОРВИ, у 13 диагностирована пневмония, еще один переносил болезнь в бессимптомной форме.

Таким образом, по данным на 8 апреля, в ХМАО с начала пандемии было зафиксировано 54 723 случая коронавируса. Более 53,2 тыс. пациентов выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 45 больных, 23 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период было подтверждено 785 летальных случаев от COVID-19.