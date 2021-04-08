На поддержку льноводства в Ярославской области выделили 21 млн рублей

В 2021 году в Ярославской области на поддержку отрасли льноводства направят 21.2 млн руб., сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Средства выделены из областного и федерального бюджетов.

В департаменте уточнили, что для предприятий, занимающихся развитием льноводства, предусмотрено частичное возмещение затрат на приобретение техники в размере до 30% от стоимости. Кроме того, производители льна могут приобретать оборудование в лизинг по льготным ставкам.

В департаменте отметили, что в 2020 году посевная площадь, занятая льном-долгунцом, составила 3,5 тыс. га. Валовый сбор льна-долгунца составил 2,7 тыс. т. В регионе появляются новые предприятия, занимающиеся льноводством. В частности, по данным департамента, в этом году предприятие ООО «Пречистенский», реализующее в Первомайском районе инвестиционный проект по семеноводству и выращиванию волокнистых прядильных культур, вложит в производство около 50 млн. руб.

«Инициатор проекта намерен экспортировать длинные волокна в Китай, а короткие волокна - перерабатывать по инновационным технологиям для текстильного производства»,— уточнили в департаменте.

По данным департамента, по размеру посевной площади льна Ярославская область занимает седьмое место по стране, по валовому сбору — восьмое место.

Подробнее о развитии отрасли льноводства в Ярославской области в материале "Ъ-Ярославль"— «Долгунец всерьез и надолго».

Дарья Сабаева