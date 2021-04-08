В Новосибирской области отремонтируют около 2 млн квадратных метров дорог

В 2021 году в Новосибирской области отремонтируют 2 млн кв. м дорог, сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог региона. Планируется провести ямочные восстановительные работы в объеме 700 тыс. кв. м на трассах с асфальтобетонным покрытием и 1,2 млн кв. м на дорогах с щебеночным покрытием.

«Сегодня начались работы струйно-инъекционным методом на автомобильной дороге К-19 р. Дорожники развернут ремонт на 17 км трассы»,— говорится в сообщении. С 9 апреля начнется ремонт с применением горячих асфальтобетонных смесей.

По данным на 8 апреля, в регионе выполнено 254,4 кв. м ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия, щебеночного — около 3,6 тыс. кв. м

В конце марта губернатор Андрей Травников заявил, что необходимо приступить к ямочном ремонту. Он отметил, что погода на протяжении месяца позволяла начать действовать: «За этот период ни одной бригады дорожников не увидел. То ли больших денег ждете, то ли больших ям».

Екатерина Лукашевич