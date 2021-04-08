Торговые знаки «Холидей классик» и «Сибириада» проданы за 54 тысяч рублей

В рамках банкротства сибирского ритейлера компании «Холидей» проданы торговые знаки «Холидей классик» и Сибириада». По данным конкурсного управляющего компании Трофима Кузнецова, победителем торгов стал индивидуальный предприниматель Азамат Ибатуллин. За торговые марки он предложил 30,1 тыс. руб. и 24 тыс. руб. соответственно. Исключительное право на ТМ «Холидей классик» действует до мая 2026 года, на «Сибириаду» — до сентября 2021 года. Согласно протоколу торгов, Азамат Ибатуллин был единственным претендентом на эти ТМ.

Всего на торги было выставлено 11 торговых знаков, принадлежащих должнику. На остальные покупателей не нашлось.

«Холидей» был признан банкротом в феврале 2019 года по иску Альфа-банка. В реестр, по данным на конец ноября 2020 года, включены требования 289 кредиторов на 23,6 млрд руб.