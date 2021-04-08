ПАО «Уралкалий» подтвердило соответствие стандарту IFA Protect & Sustain

ПАО «Уралкалий» прошло промежуточную проверку на соответствие международному стандарту Protect & Sustain Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (International Fertilizer Association, IFA). Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Промежуточная проверка соответствия деятельности „Уралкалия“ требованиям стандарта Protect & Sustain в очередной раз подтверждает высокий уровень управления всеми этапами производства, транспортировки и продаж калийных удобрений, а также приверженность компании наилучшим практикам в вопросах обеспечения безопасности производства и экологичности продукции»,— отметил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук.

Международная ассоциация производителей удобрений (IFA) была основана в 1927 году и является единственной глобальной ассоциацией в мировой отрасли производителей минеральных удобрений. Число членов ассоциации превышает 500 организаций из 80 стран мира.

Стандарт Protect & Sustain был разработан в 2010 году IFA c целью повышения уровня безопасности, надежности и экологичности производства удобрений компаниями-членами ассоциации. Этот показатель объединяет в себе целый ряд аспектов, отраженных в системах менеджмента качества (стандарт ISO 9001), охраны труда (OHSAS 18001) и экологического менеджмента (ISO 14001), а также содержит положения технической спецификации RC14001, формулирующей требования к системам менеджмента организаций, работающих в химической отрасли. Добровольную сертификацию на соответствие стандарту Protect & Sustain уже прошли 59 компаний из 58 стран мира.