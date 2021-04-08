Суд приступил к рассмотрению дела в отношении мэра Томска

Сегодня Советский райсуд Томска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении главы города Ивана Кляйна. Он обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и двух эпизодах превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Следствие считает, что Иван Кляйн покровительствовал компании ОАО «Томское пиво», основным акционером которой он является. Также в числе обвинений к мэру – незаконное, по мнению следствия, предоставление земельного участка площадью 850 кв. м в городе дочери градоначальника. В деле указывается, что мэр, кроме этого, помешал предпринимателю Ринату Аминову получить земельный участок, примыкающий к заводу «Томское пиво». Обвинения в свой адрес Иван Кляйн отрицает.

Оксана Павлова