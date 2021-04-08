Газпромбанк выделит 4 млрд рублей на строительство томского завода OSB-плит

Газпромбанк предоставит 4 млрд руб. на реализацию проекта компании «Монолит-Строй» по выпуску ориентированно-стружечных плит (OSB) на заводе «Латат», сообщает пресс-служба банка. Общий объем инвестиций – 5 млрд руб.

Выпуск продукции, которая применяется в мебельном производстве и строительстве, планируется в декабре 2021 года. Общий объем переработки компанией низкосортной древесины превысит 1 млн куб. м в год, говорит гендиректор ООО «Монолит-строй» Даниил Рябченко. Мощность предприятия составит 250 тысяч куб. м в год. Такой объем, по данным инициаторов проекта, полностью покрывает потребность Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Сейчас OSB плиты ввозятся из европейской части России.

Ранее руководство «Монолит-строй» сообщало, что строительство завода планируется завершить в середине 2022 года.

ООО «Монолит-Строй» входит в пятерку крупнейших производителей МДФ (Medium Density Fibreboard) в РФ, является единственным крупным производителем МДФ за Уралом.

Оксана Павлова