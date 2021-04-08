Власти народа подбирают электронное выражение

АНО «Диалог», работающая с федеральными и московскими властями, подготовила доклад о применяемых за рубежом электронных технологиях обратной связи и их возможном использовании в России. Среди примеров для подражания —шведские сервисы, использующие для городского планирования дополненную реальность и завлекающие молодежь игрой Minecraft, и бразильская платформа, позволяющая гражданам участвовать в обсуждении общефедеральных инициатив. Российские власти пока больше ориентированы на привлечение населения к решению местных и региональных проблем: именно их нерешенность вызывает накапливающееся раздражение, которое может выплеснуться на власть, поясняет эксперт.

Автономная некоммерческая организация «Диалог», учрежденная в 2019 году на базе московского департамента информационных технологий, специализируется на интернет-коммуникациях. В качестве «оператора цифрового диалога между властью и обществом» АНО участвует во многих региональных и федеральных проектах. В частности, «Диалог» курировал создание сети центров управления регионом, главная задача которых мониторинг через систему «Инцидент-менеджмент» жалоб жителей в соцсетях, донесение их до властей, а также контроль за ответной реакцией и решением проблем.

В докладе «Исследование зарубежного опыта платформ обратной связи с населением» (есть в распоряжении “Ъ”) эксперты «Диалога» проанализировали ситуацию в 18 странах мира, чтобы понять, на каком уровне развития в этой сфере находится Россия и что она может перенять у заграницы. Как отмечается в докладе, именно цифровые технологии делают возможным переход к «прямой демократии», подразумевающей непосредственное участие граждан в принятии государственных решений.

К числу рекомендуемых для России платформ «Диалог» в первую очередь отнес те, которые связаны с решением местных и региональных проблем. Так, портал New York City Counсil Participatory Budgeting представляет собой интерактивную карту города, где можно оставлять предложения, связанные с новой городской инфраструктурой: если они получают достаточную поддержку, то проект передается на рассмотрение в профильное городское ведомство. Британский краудфандинговый сервис Spacehive тоже нацелен на инфраструктурные проекты: в сборе средств на них могут участвовать как обычные граждане, так и городские советы, которые и сами порой выкладывают проекты на эту платформу, чтобы получить недостающее финансирование. В Швеции для визуализации возможных изменений городской среды применяются инструменты «дополненной реальности», а для вовлечения молодежи — популярная компьютерная игра Minecraft.

Другое популярное в мире направление — взаимодействие населения с органами власти, и прежде всего с депутатами. Так, эстонские сервисы позволяют гражданам создавать петиции к парламенту и высказывать свое мнение о принимаемых законах. В Великобритании инициативы, поддержанные на сервисе Petitions to parliament, рассматриваются специальной комиссией Палаты общин. Финская платформа Kansalaisaloite.fi тоже направлена на получение государством обратной связи от населения в форме законотворческих инициатив. А южнокорейская платформа mVoting позволяет проводить онлайн-опросы и обсуждения как по вопросам городского планирования, так и по политическим темам.

В качестве опыта, который можно использовать и в России, «Диалог» рекомендует бразильскую платформу е-Democracia, позволяющую комментировать рассматриваемые законопроекты и вносить в них правки. «Привлечение общественности к разработке резонансных законопроектов и увеличение прозрачности законотворческого процесса могут способствовать формированию доверия к органам законодательной власти»,— подчеркивают эксперты.

Многие проблемы между властью и обществом возникают из-за недостатка информированности жителей (например, о положенной им субсидии) или сложностей с «маршрутизацией до конечного исполнителя», например чиновника, отвечающего за ремонт школы, пояснил “Ъ” гендиректор «Диалога» Алексей Гореславский. В России, по его словам, есть уже несколько платформ, направленных на решение подобных проблем: это и сервис «Госуслуги. Решаем вместе» (работа с обращениями граждан и обсуждение социально значимых тем), и платформа обратной связи на том же портале (оценка и поддержка проектов региональных и местных властей), и сервис «Формирование комфортной городской среды», запущенный Минстроем и «Диалогом» для того, чтобы граждане сами выбирали объекты благоустройства и их внешний вид. Подобные проекты работают на повышение доверия к власти, уверен господин Гореславский: «Вопрос доверия к власти — это и про качественное исполнение своих обязанностей чиновниками, и про замену лампочек в подъездах, и про ремонт дорог, и про строительство школ и поликлиник, про решение экологических и прочих проблем».

В докладе «Диалога» упоминается и проект «Российская общественная инициатива» (РОИ), запущенный еще в 2012 году. Предполагалось, что с его помощью граждане смогут предлагать свои законопроекты, но большинство из них так и не получили поддержку депутатов. Хотя некоторые инициативы, собравшие 100 тыс. голосов, но отклоненные властью, получили большой резонанс — как, например, предложение о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников.

Проект РОИ оказался невостребованным ни обществом, ни властью, считает старший научный сотрудник Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Наталья Дмитриева: «Одна из причин — усиление внимания общества к местным, региональным проблемам, которые, конечно же, не могут собирать по 100 тыс. голосов со всей страны». Для людей важнее оказалась повестка, связанная с благоустройством, работой школ и больниц, потому и получили развитие такие региональные порталы, как московский «Активный гражданин», «Уютный Ямал», «Башкирские дворики», отмечает эксперт.

Власть действительно заинтересована в развитии сервисов, помогающих решать местные и региональные проблемы, говорит замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин: «Людей реально волнуют эти вопросы. У человека возникает одна такая проблема, вторая, третья. Появляется раздражение, оно накапливается и может выплеснуться на власть». Со времен СССР граждане привыкли писать по таким вопросам «на самый верх», но в 1990-е годы эта обратная связь была разорвана, и теперь власти пытаются ее восстановить, поясняет эксперт. А вот сервисы вроде РОИ, по его мнению, власти не только не нужны, но и создадут для нее проблемы: «Если сейчас дать возможность создавать такие петиции, то лидировать будут два вопроса: вернуть прежний пенсионный возраст и остановить рост цен. А это сделать невозможно».

Андрей Винокуров