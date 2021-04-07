Строительство соцобъектов под контролем губернатора

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Корпус детской краевой больницы готов на 53%

О готовности здания лечебно-диагностического корпуса медучреждения доложил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко. Объект возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение», в работах сейчас задействовано 240 человек. Идет монтаж инженерных сетей, внутренняя отделка помещений, устройство фасадов.

«Срок окончания строительства по контракту — декабрь 2021 года. Затем специалисты приступят к монтажу медицинского оборудования, а в июне 2022 года новое лечебное учреждение примет первых пациентов»,— сообщил Андрей Алексеенко.

По словам Вениамина Кондратьева, строительство объекта здравоохранения является значимым проектом для всего региона. «Сейчас работы идут в графике, готовность объекта — более 53%. Важно, чтобы такими темпами мы работали и дальше»,— сказал глава Кубани.

Как рассказали в региональном минздраве, в новом корпусе предусмотрены отделения экстренного и планового приема, реанимации и интенсивной терапии, офтальмологии, урологии и нейрохирургии, онкологии и гематологии, интенсивной терапии для новорожденных и дневной стационар. В учреждении будет работать отделение переливания крови со станцией криоконсервации и блок трансплантации костного мозга.

Проектирование онкоцентра завершено

На совещании также обсудили создание медкластера в поселке Знаменском краевой столицы. По первым двум объектам — онкологическому и радиологическому центрам — завершили проектирование. Следующий этап — прохождение госэкспертизы. Для этого осталось получить технические условия «Краснодар Водоканала».

Напомним: в марте состоялась встреча Вениамина Кондратьева с представителями компании — разработчика онкологического центра. Тогда глава региона отметил, что существующие медучреждения с нагрузкой уже не справляются. «Поэтому нам нужно как можно скорее перейти от стадии проектирования к строительству. Это должен быть удобный для медперсонала и комфортный для пациентов онкологический центр»,— сказал он. По результатам встречи глава региона поручил обеспечить транспортную доступность и достаточные энергетические мощности для объекта. Как сообщил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, уже проектируется развязка на трассе М4 «Дон».

Помимо онкоцентра, в медкластере также планируется строительство больницы и станции скорой медицинской помощи, краевой инфекционной больницы, детской инфекционной больницы и перинатального центра.

Центр медицинской реабилитации появится к 2025 году

По словам Вениамина Кондратьева, краевой многопрофильный центр медицинской реабилитации будет рассчитан на 450 коек.

«До конца месяца нужно объявить конкурс на его проектирование и завершить все работы до 2025 года. В современном центре будем использовать лучшие мировые практики, чтобы возвращать к нормальной жизни пациентов, в том числе после инсульта, травм, полученных в ДТП»,— сообщил глава региона.

В реконструированный театр завозят мебель

Участники совещания также обсудили реконструкцию Театра защитника Отечества в Краснодаре. Строительные работы на объекте практически завершены. Подрядчики завозят и устанавливают мебель. Ожидается, что ко Дню Победы на сцене театра пройдет первый спектакль.

С инициативой реконструировать бывший Дом офицеров и создать театр с профессиональной труппой ранее выступил Вениамин Кондратьев. «Это было принципиальное решение: так мы создаем возможность для нашей молодежи лучше узнать историю, великое прошлое страны. Девятого мая Театр Защитника Отечества должен принять зрителей на свой первый спектакль»,— ранее сообщал глава региона.

Новые площади для единоборств

На сегодняшний день в Краснодарском крае приступили к строительству восьми центров единоборств. «Армавир, Павловский, Кореновский, Крымский, Каневской, Славянский, Тбилисский и Абинский районы уже приступили к их строительству. В ближайшее время к ним присоединится Анапа и Ейский район. К 2023 году подобные центры должны быть открыты во всех муниципалитетах края. Спортивные объекты шаговой доступности — это возможность приобщить как можно больше жителей края к здоровому образу жизни»,— сказал Вениамин Кондратьев.

По его словам, еще десять муниципалитетов подготовили документацию для строительства центров единоборств в 2021—2022 годах. Из них проекты Сочи, Тимашевского, Красноармейского, Кавказского и Курганинского районов уже получили положительные заключения экспертизы.

Как сообщили в региональном минспорта, комплексы возводят в рамках госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Они будут состоять из просторного тренировочного зала с трибунами, тренажерного зала, душевых, раздевалок, тренерских комнат. Жители районов здесь смогут заниматься дзюдо, вольной борьбой, самбо.

Спортивный долгострой откроет двери

До конца текущего года в Курганинске завершат строительство спортивного центра с плавательным бассейном. К возведению объекта в городе приступили еще в 2008 году, однако через несколько лет работы были приостановлены. Готовность комплекса на момент заморозки строительства составляла 50%.

В октябре 2019 года во время рабочей поездки в Курганинский район Вениамин Кондратьев поручил включить объект в краевую госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта». Строительство возобновили.

Как было сообщено на краевом совещании, в данный момент комплекс готов на 91%. Подрядчики устанавливают двери и сантехнику, завершают отделочные работы, монтируют оборудование, благоустраивают территорию. Закончить работы планируют в октябре 2021 года.

В региональном минспорта пояснили, что общая площадь спорткомплекса составляет 5,2 тыс. квадратных метров. Здесь разместили два бассейна, один размером 25 на 11 метров, второй — 10 на 6 метров. Также здесь расположен универсальный игровой зал. Жители города смогут заниматься плаванием, играть в баскетбол, гандбол, волейбол, теннис, мини-футбол, бадминтон.

Напомним: по поручению Вениамина Кондратьева департамент строительства Кубани провел инвентаризацию социальных и инфраструктурных долгостроев во всех городах и районах. Общее число таких объектов превысило 2,2 тыс. Это детские сады, спортивные залы, газо- и водопроводы, участки дорог. Большинство из них — 1857 — муниципальные объекты. Для контроля завершения социальных долгостроев в крае создадут единый интерактивный ресурс.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края