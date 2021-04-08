В «Дедморозим» поступило пожертвование фонда Владимира Потанина на 9,4 млн рублей

Команда фонда «Дедморозим» зарегистрировала в Перми одноименный эндаумент-фонд (фонд целевого капитала). Как сообщили в пресс-службе благотворительной организации, в высший коллегиальный орган — совет эндаумента — вошли действующие сотрудники «Дедморозим», председателем совета выбрана Инна Бабина, руководитель отдела пропаганды и финансирования чудес фонда. В эндаумент-фонд уже сделан первый взнос — фонд Владимира Потанина пожертвовал 9,4 млн руб., это самое крупное пожертвование в истории «Дедморозим».

Поступившие в эндаумент-фонд деньги не расходуются напрямую. Механизм работы такого фонда заключается в том, что организация принимает пожертвования и передает их в профессиональную управляющую компанию. Та инвестирует доверенные средства, чтобы получить доход. Вырученная сумма ежегодно перечисляется в эндаумент и направляется на финансирование проектов. При этом сами пожертвования остаются неприкосновенными и вновь инвестируются.

«Теперь у каждого есть возможность сделать практически вечный вклад, который будет помогать детям в Пермском крае на протяжении многих лет. 24 часа в сутки, 365 дней в году — и даже тогда, когда нас с вами уже не будет», — сказал соучредитель «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

Планируется, что в первые годы работы эндаумент-фонд «Дедморозим» будет финансировать Службу качества жизни, которая развивает систему паллиативной помощи детям в Прикамье, и Службу сопровождаемого проживания, которая помогает выпускникам интернатов для детей с инвалидностью.