В еду добавят спорта

На российском розничном рынке появился первый пример партнерства сети магазинов спортивных товаров и продуктового ритейлера. Французская Decathlon начала открывать корнеры в гипермаркетах Globus. Это позволит последней задействовать избыточные площади, а Decathlon привлечь новый трафик, считают эксперты. Но французская сеть может не справиться с развитием малых форматов.

Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon договорилась с продуктовой сетью Globus об открытии пилотного корнера в гипермаркете в подмосковном Красногорске. Об этом “Ъ” рассказали в пресс-службе российской Decathlon. Площадь корнера — 350 кв. м, ассортимент включает около 1,5 тыс. наименований товаров для походов, велоспорта, фитнеса, самокатов, роликовых коньков и пр. Тестирование формата продлится около четырех месяцев, после чего будет принято решение о продолжении сотрудничества и масштабировании проекта.

По условиям партнерства Decathlon выступает в качестве арендатора. Стороны не раскрывают сумму сделки. По оценкам директора отдела торговых помещений CBRE Марины Малахатько, годовая аренда 1 кв. м может стоить не более 23 тыс. руб. без учета НДС. Таким образом, аренда одного корнера может стоить Decathlon более 8 млн руб. в год без учета НДС. Во французской сети заявили, что новый формат позволит в числе прочего повысить собственную узнаваемость в городах, где бренд известен недостаточному количеству жителей. Для Globus это не первый опыт развития формата shop-in-shop в своих гипермаркетах. Сеть также работает с Tefal, Polaris, «5 карманов» и Thomas Muenz.

Decathlon основана в 1976 году во Франции, входит в принадлежащий ассоциации семьи Мюлье Auchan Holding (кроме одноименной сети включает Leroy Merlin, Green Light, Kiabi, Mondial Carpet). В России управляет более 60 магазинами через ООО «Октоблу». В 2019 году выручка компании выросла на 4,3%, до 22,9 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 60,4%, до 326,3 млн руб. год к году, следует из данных Kartoteka.Ru.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров знает, что схожую идею выдвигал один из топ-менеджеров российского Auchan — предполагалось, что часть неэффективных площадей их гипермаркетов будет передана другим проектам семьи Мюлье — Leroy Merlin и Decathlon. По его мнению, открытием подобного корнера могут заинтересоваться сразу ряд игроков с крупными гипермаркетами — сейчас существует тренд на оптимизацию площадей, а торговые сети ищут сильных субарендаторов. Партнер OneStory Ольга Сумишевская добавляет, что для Globus это возможность заняться развитием non-food-категории, в которой у этой сети нет достаточных компетенций.

В X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») на вопросы не ответили. В «Магните» от комментариев отказались. Представитель «Ленты» заявил, что сеть сама развивает специальные отделы в магазинах, где представлен спортинвентарь, велосипеды, ролики и пр. собственных торговых марок. В «Спортмастере» действия конкурентов не комментируют.

Открытие корнера — не единственный проект Decathlon в компактных форматах. Как рассказал “Ъ” представитель сети, в конце 2020 года компания открыла бутик площадью 250 кв. м на курорте Красная Поляна. Господин Бурмистров говорит, что гипермаркеты перестают быть сильным направлением, в том числе из-за давления со стороны маркетплейсов и интернет-магазинов, а уменьшение формата соответствует трендам рынка. По словам одного из консультантов на рынке торговой недвижимости, Decathlon и ранее планировала развивать магазины небольшого формата, но пока этот проект находится на паузе. Впрочем, предупреждает Михаил Бурмистров, Decathlon может столкнуться с рядом проблем при развитии малых форматов так же, как и Leroy Merlin, которая недавно приостановила развитие городских супермаркетов.

Никита Щуренков